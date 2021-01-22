Hayırsever vatandaş arsasını Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı

Ağrılı hayırsever bir vatandaş arsasını din hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı’na arsa bağışlamak isteyen Abdulkerim Bilgiç, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ile bir araya geldi. Vatandaşın arsa bağışını kabul eden İl Müftüsü Topçu, böyle bağışların kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek maddi durumu iyi olan vatandaşları da böyle anlamlı bağışlar yapmaya davet etti.

Arsayı bağışlayan Abdulkerim Bilgiç’e teşekkür eden İl Müftüsü Tandoğan Topçu şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Diyanet Vakfı hayırsever vatandaşlarımızın bu gibi arsa bağışlarını bölge ihtiyacını gözeterek en verimli şekilde din hizmetlerinde kullanarak vatandaşlarımızın istifade etmesini sağlamaktadır. Dinimiz bizlere hayır işlerinde harcanan malın azalmadığını öğretmektedir. Rabbimizin de Hadid suresinde açıkça bildirdiği gibi “Kim Allah’a güzel bir borç verirse Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır.” Hayır işinde verilende yapılanda ahiret için yatırımdır. Biz Müslümanlar dinimizden öğrendiğimiz şekilde akıllı yatırımcı olmalı ve malımızı Allah yolunda iyilik için kullanmalıyız.”

Müftü Topçu, temsilen bağış sahibinin oğlu Ahmet Bilgiç’e TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık tarafından gönderilen teşekkür belgesini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.