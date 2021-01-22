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Başkan Sayan’dan belediye personeline anlamlı not

İHA

Başkan Sayan’dan belediye personeline anlamlı not

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eksi 30 derecede dışarıda çalışan ve yüzü buzla kaplanan belediye personelinin görüntüsünü paylaşarak zor şartlarda çalıştıkların dikkat çekti.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğuklarda dışarıda çalışan ve yüzü buz tutan belediye personelinin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşarak, “Bu personelimin hakkı ödenir mi? Bütün samimiyetimle ellerinden öperim“ notunu düştü.

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