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Ağrı’da dondurucu soğuklar nedeniyle musluklardan akan sular dondu

İHA

Ağrı’da dondurucu soğuklar nedeniyle musluklardan akan sular dondu

Ağrı’yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle musluklardan akan sular dondu, çatılarda dev buz sakıtları oluştu.
Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hayat, soğuk havaların etkisiyle resmen durma noktasına geldi. Termometrelerin eksi 28 dereceyi gösterdiği kentte musluktan akan sular buz tutarken, evlerin pencereleri içeriden bile buz tuttu. Evlerin çatı ve pencerelerinde oluşan dev buz sarkıtları ise, Ağrı’da kışın ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle aracının donmaması için her gece uyanıp çalıştırmak zorunda kaldığını söyleyen esnaflardan Saim Aral, evlerinde 3 soba yaktıkları halde ısınamadıklarını dile getirerek, “Havalar çok soğuk, donuyoruz. Gece 1’de arabayı çalıştırmaya kalkıyorum. Çalışmıyor. Gece altında ateş yakıyorum sırf çalıştırmak için. 2 saat boyunca aramayı soruyoruz. Ama dün gece saat 12 buçuk civarı eksi 38 dereceydi. Arabanın içindeki gösterge 38’i gösteriyordu. Yürüyemiyoruz çok soğuk. Gidip gelemiyoruz, araba kayıyor. Ben köyde oturuyorum araba olmadığı zaman çarşıya gelene donuyoruz. Evde 3 tane soba yakıyoruz ısınmak için” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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