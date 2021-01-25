Ağrı Valiliği, yangında eşi ve 2 çocuğu ölen Murat ailesine ev hediye etti



Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'da evlerinde çıkan yangında eşi Özgür Murat (38) ile çocukları Esma (14) ve Berat'ı (11) kaybeden anne Melek Murat'a, (32) Vali Osman Varol tarafından ev hediye edildi.

Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'nde oturan Murat ailesinin iki katlı evinin üst katında 5 Aralık günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. THY'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Murat'ın yaktığı elektrik ocağından çıkan yangında alevlerin arasında kalan oğlu Burak'ın, "Yanıyorum" diye feryatlarına uyanan Melek Murat, eşi Özgür´ü uyandırdı. Melek Murat, küçük kızı Ecenur'u (4), eşi de oğlu Burak'ı alarak balkona çıkardı. Özgür Murat hemen içerde kalan iki çocuğunu kurtarmak için yeniden eve girdi. Ancak bir daha çıkamadı. Yangında Özgür Murat ile kızı Esma ve oğlu Berat yaşamını yitirdi. Yangında vücudunda yüzde 25'i ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Burak Murat, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Oğlu ile birlikte Ağrı'ya dönen anne Melek Murat'a olayın ilk gününden itibaren büyük destek veren Vali Osman Varol tarafından ev hediye edildi. Valilik koordinesinde ilgili kurum, kuruluş, Kızılay ve hayırseverlerin yardımı ile alınan evin anahtarı Melek Murat'a teslim edildi. Vali Varol, ailenin geride kalan Ecrin (9) ve Burak (7) ile yakından ilgilenerek,çocuklara hediye ettiği oyuncaklarla bir süre oynadı. Vali Varol, "Yaşanan acı olayda, hayatını kaybeden baba ve evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni evlerinin ailemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Acılı anne Melek Murat, yaşadığı kabus dolu günlerde Ağrı Valisi Osman Varol, Tük Hava Yolları (THY) çalışanları, Kızılay Başkanı Orhan Tatlı ve Ağrı halkının büyük desteklerini gördüklerini belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Maddi ve manevi her konuda bize destek oldular. Bugün çocuklarım ailesiz kaldığı için çok üzüldüm ama binlerce ailesi oldu. O da beni mutlu etti. Eşimi ve çocuklarımı çok özlüyorum. Olay gecesi kızım Ecrin evde yoktu. Burak ve Ecenur yaşadıkları korkuyu hala atamadılar" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-01-25 19:27:13



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