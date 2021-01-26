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Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteği

DHA

Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteği


Ramazan DEMİR/ AĞRI (DHA)SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Ağrı'da bazı mahallelerde içme su şebekesi donunca vatandaşların ihtiyacını itfaiye ekipleri karşılamaya başladı. 
Ağrı'da kar yağışının ardından sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Sibirya´yı aratmayan soğuklar nedeniyle kentin kırsal mahallelerindeki evlerin içme suyu şebekeleri dondu. Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, suları donduğu için zor anlar yaşıyor. Vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşlara su taşıyor.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Satılmış, kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeni ile şebeke sularının donduğunu belirterek hayvanlarını sulayamadıkları için zor anlar yaşadıklarını söyledi. Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin her gün düzenli olarak kendilerine su taşıdığını ifade eden Satılmış, "Ağrı'da kar etkisini çok fazla gösteriyor. Havalar oldukça soğudu. Memleketimiz çok soğuk. Soğuk hava yüzünden sularımız dondu. Sular donduğu için akmıyor. Hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Böyle olunca da hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Bu sorunumuzu itfaiye sayesinde çözmeye çalışıyoruz. Her gün düzenli olarak bize su getiriyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. İki metreye yakın kar yağdı burada, havalar çok soğuk" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-01-26 08:54:48

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