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Milletvekili Çelebi: “Ağrı’nın turizm sorunlarını bir bir çözüyoruz”

İHA

Milletvekili Çelebi: “Ağrı’nın turizm sorunlarını bir bir çözüyoruz”

Ağrı’nın turizmle anılması için çalışmalar yürüten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, uzun süredir yaptığı girişim ve çalışmalar 4 Şubat tarihinde sonuç verecek.
Ağrı Dağı’nın tırmanış turizmine açılması için ilk olarak 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Doğubayazıt İlçesinde Ağrı Dağı eteklerinde görüşen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, geçen yıl da konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletmişti. İki Bakan’a Ağrı’nın turizm potansiyelinin arttırılması için Ağrı Dağı’nın turizme açılması gerektiğini söyleyen Milletvekili Çelebi, iki yıl sonra bu çabalarının karşılığını aldı.
Bakan Süleyman Soylu’nun 6 Haziran 2020 tarihinde Ağrı’da katıldığı Ayakkabıcılar Sitesi temel atma töreninde konuşan Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Dağı’nın tırmanış turizmine açılması teklifini yeniden gündeme getirmiş, Süleyman Soylu da, Milletvekili Çelebi’nin çağrısına karşılık vererek, “Ağrı Dağı’nda hep birlikte kahvaltı yapacağız” demişti.
Bu gelişmenin ardından Milletvekili Ekrem Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u yeniden ziyaret ederek Ağrı Dağı ve bölge turizminin geliştirilmesine yönelik istişarede bulunurken, bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için bir zirve yapmıştı.
Turizm Zirvesi Bakan Ersoy Başkanlığında Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Abbas Aydın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın da katılımıyla düzenlenmişti.
Milletvekili Ekrem Çelebi, “İnşallah 4 Şubat günü Ağrı Dağı’nı tırmanış turizmine açacağız ve bölgeyi hareketlendireceğiz. Artık burası terörle anılmayacak; turizmle, hayvancılıkla, sporla, kültürle en önemlisi huzur ve sevgiyle anılacak. Bu aşamaya gelmesi için Bakanlarımızla defalarca görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sonrasında Valimiz Dr. Osman Varol’un da Ağrı Dağı bölgesine yönelik önemli çalışmaları oldu. Şimdi Ağrı’nın yeniden hikayesini yazacağız. Ağrı turizminde uzun yıllar sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Nuh'un Gemisi, Diyadin Kaplıcaları, Balık Gölü ve nice tarihi, turistik ve kültürel alanlarıyla ilimizi bölgenin, Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri yapacak, serhat şehrimizin turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız” diye konuştu.
Öte yandan Türkiye Dağcılık Federasyonu ise 4 Şubat tarihi için çağrı yaparak dağcılık sporuna ilgi duyan herkesi Ağrı Dağı tırmanışına davet etti.
4 Şubat 2021 tarihinde ilk tırmanış Dağcılık Federasyonu antrenörlerinin katılımı ile gerçekleşecek ve tırmanış sonrasında Ağrı Dağı tüm dağcılara kapılarını tekrar açacak.

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