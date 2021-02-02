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Ağrı Dağı 4 Şubat'ta tırmanışa açılıyor

DHA

Ağrı Dağı 4 Şubat'ta tırmanışa açılıyor


Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)GÜVENLİK sebebiyle tırmanışa kapatılan Ağrı Dağı, 4 Şubat'ta yeniden tırmanışa açılacak. 
Ağrı Valiliği, artan terör olayları nedeniyle 2015 yılının Ağustos ve Eylül aylarında yapılan askeri operasyonları gerekçe göstererek Ağrı Dağını `özel güvenlik bölgesi´ ilan ettikten sonra tırmanışlara kapattı. O günden beri dağcıların tırmanmalarının yasaklandığı Ağrı Dağı, gerçekleştirilen operasyonlarla terörden arındırıldı. Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve protokol üyeleri ile birlikte Ağrı Dağı'nda incelemelerde bulundu. Vali Varol, Ağrı Dağı'ndaki incelemeleriyle ilgili açıklamada bulunmazken Valiliğe ait sosyal paylaşım sitesinde "Valimiz Dr. Osman Varol, Doğubayazıt Kaymakamı Kemal Akpınar ve protokol üyeleriyle birlikte Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılacağı programın düzenleneceği alanda incelemelerde bulunarak, açılış programında yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı" paylaşımı yapıldı.
'TERÖRÜN OLDUĞU YERDE YATIRIMLAR OLMAZ'
Ağrı Dağı'nın tırmanışlara açılacak olmasının önemine dikkat çeken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "4-7 Şubat tarihlerinde yapılacak tırmanışlar Ağrı için çok önemlidir. Çünkü terörden arındırılan ve güvenliğin sağlandığı bir mesaj olarak Türkiye´de algılanıyor. Bu yatırımlar açısından da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz terörün olduğu yerlerde yatırımlar olmaz. Güvenliğin olmadığı yerde insanlar turizm açısından tarihsel alanlarda bir gelişmeye şahitlik edemiyorlar. En azından bu başlangıçla, bu proje ile birlikte Ben Ağrı Dağı'nın artık güvenli bir yer olduğunu, herkesin gelebileceği, herkesin tırmanabileceğini, yatırım yapmak isteyenlerin artık terörü bahane etmek istemeyeceğini görmüş oluyoruz. Artık bu anlamda bu bizim için çok önemlidir. İnşallah en kısa zamanda bu tırmanışla birlikte artık Ağrı Dağı´nın ne kadar güvenli olduğunu her kes görecektir" diye konuştu. 
AĞRI'NIN GÜVENLİ OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK
Ağrı´nın artık terör açısından güvenlik sorununun kalmadığını kaydeden Sayan şunları söyledi: "Bu proje sadece basit bir dağa tırmanış olarak algılanmamalıdır. Ülkenin yıllarca terörden çektiği belayı ve büyük Ağrı Dağı´nın bu güne kadar terör yüzünden gereken değeri görmediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yapılan operasyonların ne kadar başarılı olduğunu, ilimizin artık ne kadar güvenli olduğunu herkes görecektir. Bu da yatırımcıları Ağrı´ya çekecektir. Hem Ağrı Dağı hem de bütün Türkiye´nin reklamı yerli ve yabancı turistlere yapılacaktır. Diğer ülkelerden ülkemize tırmanış için gelen insanlar olacaktır. Ayrıca bu güne kadar güvenlik sorunu yüzünden buralara gelmek istemeyenlerin de bahanesi kalmamıştır. Bu anlamda da bizim için çok önemlidir. Bu yüzden ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-02-02 18:56:09

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