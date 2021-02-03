Ağrı’da soğuk hava ve sis etkili oldu

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Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da sis ve soğuk hava etkili oldu. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyir etti.

Kentte dondurucu soğukla birlikte ortaya güzel manzaralar da çıktı.

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