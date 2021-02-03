Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açılıyor

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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Dağı’nın tırmanışa açılacağı programın düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve protokol üyeleri ile birlikte 4 Şubat tarihinde yapılacak olan Ağrı Dağı’nın Kış Tırmanışlarına Açılış Programının düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu.

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