Nepalli bakıcıya şiddet soruşturmasında delil bulunamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nepalli bakıcıya şiddet soruşturmasında delil bulunamadı

DHA

Nepalli bakıcıya şiddet soruşturmasında delil bulunamadı


ANKARA, (DHA)ANKARA'da 2019 yılında çocuğuna bakıcılık yapan Nepalli Sonam Karmu Hyolmo'ya (18) şiddet uyguladığı iddia edilen Avukat Gözde Ayanoğlu hakkındaki soruşturma, darp iddiasıyla ilgili delil bulunmaması ve bakıcının zorla başka işlerde çalıştırıldığını iddia etmesi nedeniyle 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali'ne döndü. Ayanoğlu hakkında bu suçtan açılan dava ise Nepalli kadının şikayetini geri çekerek ülkesine dönmesi üzerine düştü.
Nepalli Sonam Karmu Hyolmo, 2019 yılının ağustos ayında, Avukat Gözde Ayanoğlu'nun 4 yaşındaki çocuğuna bakmak için ülkesinden Ankara'ya geldi. Aylık 400 Euro'ya anlaşan Hyolmo'nun yaklaşık 1 ay baktığı çocuk, anaokuluna başladı. Bunun üzerine aile, Nepalli kadını ülkesine göndermek istedi. Ancak Hyolmo, babasının hasta olduğunu ve çalışması gerektiğini söyledi. Aynı evde temizlik işleri yapmaya başlayan Hyolmo, yemek yapmayı öğrenmek için Gözde Ayanoğlu'nun annesi Y.D.'nin işlettiği özel kız öğrenci yurduna gitti. Hyolmo, burada tanıştığı Hindistanlı öğrenciye, evde şiddet gördüğünü, ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini ve ayrıca yurtta zorla çalıştırıldığını söyledi. Hyolmo'yu videoya kaydeden Hindistanlı öğrenci, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, ihbarda bulundu. İfadesi alınan Hyolmo, yanında çalıştığı Ayanoğlu'ndan şiddet gördüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu.
ŞİDDET DELİLİ BULUNAMADI
Ancak savcılık soruşturması sırasında Nepalli kadının darp iddiasına ilişkin yeterli delil bulunamadı. Hyolma'nın, savcılık soruşturmasında bakıcılık yapmak için aile ile anlaşmasına rağmen zorla başka işlerde çalıştırıldığını ileri sürmesi üzerine Ayanoğlu hakkında 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan kamu davası açıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğünce hazırlanana raporda Nepalli kadının çalışma izninin olduğu belirtilerek, "Şahsın sosyal medyada yer alan videosundaki iddiaları ile görüşme sırasındaki beyanları arasında çelişki olduğu görülmüştür. Ayrıca insan ticareti suçu için yeterli göstergelerin bulunmadığı, yabancının esarete tabi olmadığı, istemesi halinde yardım talebinde bulunabilecek hareket serbestine sahip olması ve çelişkili beyanları nedeniyle insan ticareti mağduru olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.
Ankara 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, daha sonra Nepalli kadının şikayetini geri çekmesi ve ülkesine dönmesi üzerine 19 Kasım 2020 tarihinde düştü. Mahkeme kararında, Nepalli kadının 4 Kasım 2020'de şikayetten vazgeçmesi nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verildiği belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Ağrı ANKARA, (DHA)
2021-02-04 12:29:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı'nın kurum ziyaretleri
YEREL HABERLER Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı'nın ...
Vali Varol’dan şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Varol’dan şehit ailesine ziyaret
Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açılıyor
YEREL HABERLER Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açılıyor
Müftü Topçu gençleri “Geçerken” dergisi aboneliğiyle ödüllendirdi
YEREL HABERLER Müftü Topçu gençleri “Geçerken” dergisi aboneliğiyle ...
Ağrı’da soğuk hava ve sis etkili oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da soğuk hava ve sis etkili oldu
Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat yaptı
YEREL HABERLER Ağrı'da 3 kardeş, kardan 5 metrelik gelin ve damat ...
Ağrı Dağı 4 Şubat'ta tırmanışa açılıyor
YEREL HABERLER Ağrı Dağı 4 Şubat'ta tırmanışa açılıyor
Ağrı’da gazeteciler güç birliği yaptılar
YEREL HABERLER Ağrı’da gazeteciler güç birliği yaptılar
Ağrı Ahmed’i Hani Havalimanı’nda soğuk hava ve buzla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Ağrı Ahmed’i Hani Havalimanı’nda soğuk hava ve buzla ...
Kış mevsimi Ağrı’yı kartpostala çevirdi
YEREL HABERLER Kış mevsimi Ağrı’yı kartpostala çevirdi