Ağrı Dağı 6 yıl sonra tırmanışa açıldı, turizmciler sevindi

Turgay İPEK/AĞRI, (DHA)AĞRI Dağı, yaklaşık 6 yıl sonra resmi tırmanışlara düzenlenen törenle açıldı. 5 bin 137 metrelik rakımıyla Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'nda tırmanışlar da başladı. Törende konuşan Vali Osman Varol, "Biz istiyoruz ki Ağrı Dağı 4 mevsim tırmanışa açık olsun. Dünyanın insanları buraya aksın, istiyoruz" dedi.

Ağrı Valiliği, artan terör olayları yüzünden 2015 yılının Ağustos ve Eylül aylarında yapılan askeri operasyonlar nedeniyle Ağrı Dağı'nı 'özel güvenlik bölgesi' ilan ederek tırmanışlara kapatmıştı. Terör operasyonları nedeniyle 6 yıldır resmi ya da izinli tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı'na resmi tırmanışlar, bugün yapılan açılış töreni sonrası başladı. Ağrı Dağı eteklerindeki Hasankeyf Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, "Törenle birlikte ülkemizin dört bir yanından gelen dağcılarla tırmanışa başlayacağız. Yukarıda kontrol ettiğimiz değerlere göre hava sıcaklığı eksi 30 dereceyi buluyor. Dağcılar yazın ve kışın her türlü doğa şartlarında tırmanabiliyor. İnşallah hava şartları da izin verirse zirveye çıkıp, Türk bayrağını açarak fotoğraflarını size göndermek istiyoruz. Ağrı Dağı, Ağrı için olduğu kadar dünya ve ülkemiz için önemli bir değerdir" dedi.

'TERÖRE, EDİ BESE, DİYELİM'

Dünyanın 2'nci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük, en yüksek dağına sahip olmanın gururu içinde olduklarını belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise törende şunları söyledi:

"Ama gelin görün ki yıllardır biz bu mutluluğu yaşayamıyoruz, bu büyük gururu dünyaya tanıtamıyoruz, dünyayla entegrasyonunu sağlayamıyoruz. Neden? Terörden, eğer terör olmasaydı, bugün bu dağlarda terör yerine sevda şarkıları söylenecekti. İnsanlarımız kendi mutluluklarının destanını yazacaklardı. Ama yıllardan beri ülkemizi rehin almak isteyen güçlerin taşeronluğunu yapan terör örgütleri dünyanın en güzel dağını bize zehir ettiler. O çiçekleri, sevdaları, suları çeşmeleri tatmamıza engel oldular. Doğubayazıt gibi kadim şehrin ilerlemesini, gelişmesini durdurdular. Doğubayazıt'ı refaha kavuşturamazsak, Ağrı'yı kalkındırabilir miyiz? Burada bir kapımız var, burada bir dağımız var, Türkiye'nin Topkapı Sarayı'na karşı en muhteşem sarayı İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Buz Mağaraları, Urartu Kalesi var, Hani Baba var, Beyazıt Camii var. Bütün bu kaynaklara rağmen gelir dağılımında 81'inci vilayetiyiz, en sondayız. Niye geri kaldık, niye 81'inci sıradayız? Suyumuz var, ovamız, dağımız var, kaynaklarımız var. Ama bugün bu milat olsun. Bizim hep bir ağızdan teröre 'Edi bese (Yeter artık)' diyelim. Bizi yok etmeye çalışanlara, bu dağları bize zehretmeye çalışanlara Doğubayazıt'ın yiğit sesiyle gür sesiyle 'Edi bese' diyelim."

Ağrı'da turizmin konsept halinde sunulması gerektiğini dile getiren AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi de "Biz ilimizi bir konsept şeklinde sunmamız lazım. Ağrı Dağı'yla birlikte Nuh'un Gemisi, İshak Paşa Sarayı, Diyadin Kaplıcaları, Meteor Çukuru, Balıklıgöl, Süphan Dağı, Ala Dağlar, Köse Dağları, Murat Nehri, bunlar ilimizin konsept olarak turizm kaynağıdır" dedi.

'ÖNCE BİZ İSTİFADE ETMELİ SONRA İSTEYENLERİN HİZMETİNE SUNMALIYIZ'

Ağrı Dağı'nın en çok bilinen lokasyonlardan olduğunu belirten Vali Osman Varol, şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı'nı anlatmak benim haddim değil, diye düşünüyorum. Burası bir coğrafi lokasyon olarak bilim dünyası açısından sportif özellikleri açısından dağcılar tarafından kültürel özellikleriyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir değer olarak kültürel anlamda, bulunduğu lokasyon itibarıyla siyasi anlamda dünyanın en çok bilinen lokasyonlarından bir tanesi. Dünyanın birçok yerinde Türkiye'nin bile yerini haritada doğru gösteremeyecek insanların bile nerede olduğunu bildiği çok önemli bir değer Ağrı Dağı. Biz bu değere sahip bir ülke olarak bu değerden öncelikle kendimiz istifade etmek durumundayız. Bu değeri dünyanın her tarafında, her sektörden insanların kullanımına, istifadesine açmak durumundayız. Burada böyle bir sportif değere sahibiz ama biz dağcılara bugünden itibaren resmi açılışı yapabiliyoruz. Biliyorsunuz 2015 yılından beri resmi olarak tırmanışlara kapalı. Bilim insanları inceleme yapmak istiyorlar, belki bahar döneminde doğasever insanlar trekking yapmak istiyorlar. Yaz döneminde kamplar yapmak istiyorlar. Buranın manevi yönüne binaen belirli bir dinin mensuplarının buraya çok inanılmaz önem verdiğini biliyorum. Burada manevi etkinlikler gerçekleştirmek istiyorlar. Bizim vazifemiz istifade etmek isteyen insanların hizmetine bölgeyi sunmak."

'HAYALLERİMİZ, PROJELERİMİZ VAR'

Ağrı Dağı'yla ilgili hayalleri ve projeleri olduğunu söyleyen Vali Varol, "Biz istiyoruz ki Ağrı Dağı 4 mevsim tırmanışa açık olsun, doğaseverler belirli dönemde gelsinler çeşitli etkinlikler, kamplar yapsınlar. Biz istiyoruz ki dağcılıkla ilgilenen sporcularımız antrenmanlarını burada gerçekleştirsin, dağcıların ihtiyaç duyduğu bütün tesislerin tamamını inşa edelim. Biz istiyoruz ki bu dağın uygun bir yerinde kayak merkezi olsun. Dünyanın insanları buraya aksın istiyoruz. Buraya gelen insanların yarattığı ticaret, hareketlilikte gençler kılavuzluk yapsınlar. İnsanları ağırlama, kültürüyle beraber hayatlarını idame ettirsinler. Gençlerimizin hayalleri, gelecek kurma noktasında bir gelecek hayalleri olsun. Buradan göç etmek zorunda kalmasılar, sıkılıp bunalmasınlar. Yuvalarını burada kursunlar çoluk çocuk sahibi olsunlar" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Osman Varol ve beraberindekiler, dağcıların kurduğu kampı gezerek, sporcularla sohbet etti.

35 DAĞCIDAN TIRMANIŞ

Törenin ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi dağcılarla Doğubayazıtlı 35 dağcı, minibüslerle Çevirme köyüne götürülecek. Dağcılar, yarın sabahtan itibaren 2 bin 200 metreden tırmanışa başlayacak. Hava sıcaklığının eksi 30 olarak ölçüldüğü Ağrı Dağı tırmanışında dağcılar, 3 bin metrede kamp yaptıktan sonra 4 bin 200 metre yüksekliğindeki ana kampa ulaşacak. Dağcılar, ardından zirveye çıkarak Türk bayrağı açacak.

TIRMANIŞIN İLGİ ODAĞI, KÜÇÜK SERHAT

Ağrı'da tur operatörlüğü yapan Ramazan Saltik'in 11 yaşındaki oğlu Serhat Saltik, bugün başlayan tırmanışın ilgi odağı oldu. Daha önce 3 bin 5004 bin metre yüksekliğe kadar tırmanmayı başaran Saltik, dağcılarla birlikte zirveye tırmanmaya çalışacak.

BÖLGE HALKI SEVİNÇLİ

Öte yandan Ağrı Dağı'na yaklaşık 6 yıl sonra tırmanışların başlatılması, 120 bin nüfuslu Doğubayazıt'ta yaşayanları sevindirdi. Tarihi ve turistik yerleriyle Ağrı'nın en eski ilçelerinden biri olan Doğubayazıt'ta esnaf, tırmanışların başlamasıyla gerek yurt içinden gerekse yurt dışından dağcıların bölgeye akın edeceğini, bunun da ekonomiye olumlu yansıyacağını söyledi.

İlçede cadde ortasına kurduğu semaverden çay satan Emrah Batuş, "Doğubayazıt adına iyi bir başlangıç oluyor. Pandemi döneminde Doğubayazıt, turizm olarak etkilendi. Bir an önce pandeminin bitmesini, turizm sezonunun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Eczacı Mevlüt Bayat, Ağrı Dağı'na tırmanışların resmi olarak başlatılmasından sonra Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa'dan turistlerin bölgeye gelecek olmasının ekonomi için çok önemli olduğunu söyledi.

Ağrı Dağı'nın 6 yıldır tırmanışlara kapalı olduğunu hatırlatan tur organizatörü Saffet Akkuş da "Valilik ve belediye başkanımızın girişimleriyle bu sene Ağrı Dağı turizme açılacak. Bugünkü törenle kış tırmanışına açılacak olan Ağrı Dağı'nda inşallah yaz tırmanışları da olur. 2015'ten önce her sezon 2 bin yerli dağcı tırmanırdı Ağrı Dağı'na, inanç turizmi ve sportif amaçlı çok sayıda ziyaretçi bölgemize gelirdi. Bugün yapılan resmi açılış sonrası ilçemize ve bölgemize gelecek olan turist sayısı artacaktır. Önceden günde ortalama 400500 insan Ağrı Dağı'na tırmanıyordu. Bundan sonra inanıyorum ki dünyada çok popüler olan Ağrı Dağı'na tırmananların sayısı daha da artacaktır" diye konuştu, DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Turgay İPEK

