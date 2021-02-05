AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'den, Başkan Balcı' ya 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı' ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti teşkilatı ile birlikte Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı' ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı, ziyaretten dolayı AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.