Ağrı'da öğrencilere yönelik çevrimiçi danışmanlık hizmeti veriliyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Sınav Danışma ve Rehberlik Projesi" kapsamında, lise, üniversite ve bursluluk sınavlarına hazırlanan öğrencilere, sınav sistemi, motivasyon, hedef belirleme ve tercih konularında çevrimiçi danışmanlık hizmeti başlandı.

Proje hakkında detaylı bilgiler veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ‘Sınav Danışma ve Rehberlik Projesi’ kapsamında ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye geçecek öğrencilerimiz, üniversite sınavlarına hazırlanan mezunlarımız ile bursluluk sınavına hazırlanan ara sınıf öğrencilerimize yönelik, ÖSYM Sınav Kılavuzları ve MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı Sınav Kılavuzları referans alınarak, sınav sistemi anlatımı, sınava yönelik motivasyon, hedef belirlemeye yönelik çalışmalar, tercihlerin doğru ve sağlıklı oluşturabilmeleri için bu bilgiler ışığında öğrencinin hedeflerini oluşturmasında alan, okul ve meslek seçimi çevrimiçi tercih danışmanlığını hedeflemektedir. Proje kapsamında beş kişilik ÖlçmeDeğerlendirme ekibimiz ve projemizde yer almak isteyen gönüllü rehberlik öğretmenlerimiz yer alacaktır. 05313273204 numaralı kurumsal hat üzerinden, BİP ve WHATSAPP uygulamaları üzerinden gelen LGS, YKS (TYTAYT), bursluluk sınavlarına hazırlanan ara sınıf ve ortaöğretim kurumlarından mezun öğrencilerimizin sorularına kısa mesaj, sesli mesaj ve video ile geri bildirimde bulunarak rehberlik yapmak ve sınav kılavuzlarına uygun yanıtlar vermek amacı taşımaktadır" dedi.

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