Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı sağlık çalışanlarını unutmadı

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Koronavirüs (Covid19) salgınına karşı mücadele eden Diyadin Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocağını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına şiir ve gül verdi.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Hastane Başhekimi Dr. Vedat Aslan ve Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ile birlikte Koronavirüs (Covid19) salgınına karşı mücadele eden Diyadin Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocağını ziyaret ederek, doktor ve sağlık çalışanlarına Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey 'in sağlık çalışanları için yazmış olduğu şiir ile birlikte gül dağıttı.

Sağlık çalışanlarına, annesinin hemşire olduğunu, hastanede büyüdüğünü ve sağlık çalışanlarının zor görev yaptıklarını bildiğini belirten Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı, sağlık çalışanlarına her zaman kapısının açık olduğunu söyledi. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı, İlçe Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocağındaki tüm birimleri gezerek, hastalar ve sağlık çalışanları hakkında bilgiler aldı.

Sağlık çalışanları ile tek tek sohbet eden Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı, sağlık çalışanlarına; ''Buraya hem sizinle tanışmak hem de Eskişehir Vali Yardımcısı meslek büyüğümüz Sayın Aslan Avşarbey 'in sağlık çalışanları için yazmış olduğu şiir okuyunca çok duygulandım, onu sizinle paylaşmak istedim. Koronavirüs (Covid19) salgınına karşı canınızı hiçe sayarak özverili mücadelenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum'' dedi. Sağlık çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon ziyareti gerçekleştiren Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı, hastane yönetimi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek hastaneden ayrıldı.

