AİÇÜ’de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar göre AİÇÜ bünyesinde yer alan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapatılarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulurken, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Üniversite Senatomuzun aldığı karar sonrası talepte bulunduğumuz Spor Bilimleri Fakültesi’nin kurulmasını kabul eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocama teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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