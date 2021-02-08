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Ağrı Dağı zirvesine tırmanışa fırtına engeli

DHA

Ağrı Dağı zirvesine tırmanışa fırtına engeli


Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)AĞRI Dağı'nın zirvesine, kış tırmanışlarının açılışıyla çıkmak isteyen Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDP) Başkanı Ersan Başar ve dağcılar, fırtına engeline takıldı. 4 bin 800 metrede dağcılar, fırtına nedeniyle zirve yapamadan dönmek zorunda kaldı. Başar, "Dağın 4 bin 800 metresinde saatte yaklaşık 70 kilometre hızla esen rüzgar vardı, dönme kararı aldık" dedi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 4 Şubat Perşembe günü yapılan törenin ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve beraberindeki dağcılar, cuma sabahı 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme köyünden tırmanışa geçti. Aynı gün akşam saatlerinde, 2 bin 800 metredeki kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdi. Ertesi sabah tırmanışa devam eden dağcılar, 3 bin 800 metredeki ana kampa ulaştı. Burada bir süre mola veren dağcılar, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, 4 bin 800 metredeki buzulların altına geldiğinde, hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınaya yakalandı. Dağcılar, zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı. 4 bin 200 rakımdaki ana kampta geceyi geçiren dağcılar, bugün sabah Doğubayazıt'a döndü.
Yaklaşık 6 yıldır güvenlik nedeniyle tırmanışlara kapalı olan, Türkiye'nin çatısı konumundaki Ağrı Dağı'na 5 Şubat itibarıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun ilk tırmanışı gerçekleştirdiğini belirten TDF Başkanı Ersan Başar, "Dünyada ve ülkemizde çok önemli bir yeri olan Ağrı Dağı'na tırmanış için birçok dağcı bölgeye gelecek. Kış tırmanışımızda öncelikle 2 bin 800 rakıma kamp kurduk. Ardından yükümüzü 3 bin 800 rakıma taşıdık. Dağcı arkadaşlarımızla birlikte zirveye tırmanırken büyük bir fırtına vardı. 4 bin 800 de yaklaşık 70 kilometre hızla bir esen bir rüzgar vardı. Bu nedenle dönme kararı aldık. Dağcılığın en önemli hususlarından birisi de sağlıklı olarak bu işin yapılmasıdır. Sağ salim ana kampımıza döndük. Bugün itibarıyla da Ağrı merkeze dönüyoruz. Ağrı Dağı'nın açılması Türk dağcılar için çok önemli. Çoğu dağcı buraya gelmek için gün sayıyor. Bunda sonra Ağrı Dağı'nın eteklerinde dağcılar, doğa yürüyüşçüleri olacak ve buralarda çiçekler açacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Servet ARSLAN
2021-02-08 15:50:58

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