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AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nda Gülçin güven tazeledi

İHA

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nda Gülçin güven tazeledi

Ağrı’da AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Muhammed İkbal yeniden başkan seçildi.
2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunda düzenlenen AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongrede yaptığı açıklamada AK Parti olarak gençlere güvendiklerini söyleyen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2021 yılı yatırım programlarından da bahsederek, “Bundan sonraki süreçte 2023, 2053 ve 2071 tarihlerine kadar Rabbimin izniyle bu kongreleri devam ettireceğiz. Biz AK Parti olarak hep gençlerimize güvendik. Diğer partilerin birçoğu gençliğe güvenmediler. Çünkü gençlerin donanımına güvenmediler. Şunu hesap edemediler, bugünün gençleri yarın bu ülkeyi yönetecek insan olarak size bakmak istemediler veya bunu düşünemediler. Bu sene 2021 yılı yatırım programına tıp fakültemizi koyduk. Ağrı’mıza hayırlı olsun. Yine aynı şekilde 200 yataklı kadın ve çocuk hastanemizi 2021 yılı yatırım programına koyduk” dedi.
Kongrede konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, “AK Parti ve AK gençliğin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Ben sizin sevginizi ve desteğinizi 31 Mart 2019’da gördüm. Dosta düşmana karşı bizi ne kadar yükselttiğinizi, Ağrı’da AK Parti kazanamaz diyenlere 9 bin farkla nasıl bir ders verdiğinizi biliyorum. Siz bütün sınavlardan geçmiş bir gençliğimizsiniz. Biz yarından sonra büyük bir seferberlik başlatacağız. Ağrı yeniden doğacak. Biz 7 Şubat MİT krizinde nasıl dik durduysak, Gezi olaylarında nasıl dik durduysak, FETÖ darbe girişiminde nasıl tankları ellerimizle durdurduysak biz bu terörü de dik bir şekilde ellerimizle durduracağız. Terörü AK gençlik yenecektir“ şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Muhammed İkbal Gülçin, yeniden AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı'na seçildi.

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