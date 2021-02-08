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Başkan Sayan: “Ağrı’dan 2 bin kişi Diyarbakır’a yürüyecek”

İHA

Başkan Sayan: “Ağrı’dan 2 bin kişi Diyarbakır’a yürüyecek”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6. AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde teröre dur demek için Ağrı’dan 2 bin kişi ile birlikte Diyarbakır’a yürüyeceklerini söyledi.
Diyarbakır annelerine destek olmak amacıyla Ağrı’dan Diyarbakır’a 200 kadınla birlikte daha önce gittiklerini belirten Başkan Sayan, bu kez 2 bin kişi ile Diyarbakır'a teröre dur demek için gideceklerini söyledi. Sayan konuşmasında, “Bu işi Ağrı’dan başlatalım, model olalım. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte belediye ve il başkanımızla birlikte biz daha önce 200 kadınla birlikte Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştik. Bu sefer 2 bin kişi ile yürüyerek Diyarbakır’a gideceğiz. Yürüyerek gideceğiz. Türkiye’ye bunu göstereceğiz” dedi.
Başkan Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce başlatmış olduğu yürüyüşün dış güçlerin baskısı ile yapıldığını ifade ederek, “Kılıçdaroğlu 500 kilometre yürüyor da Ağrı’dan 2 bin kişi Diyarbakır anneleri için yürüyemez mi? Tabii ki de yürür, yürüyeceğiz. Bakın buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. İlkbahar ve havaların ısınması ile birlikte il başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kolları başkanımız ve kadın kolları başkanımızla birlikte Ağrı’dan yola çıkarak, 450 kilometreyi aşarak Diyarbakır annelerinin dizinin dibine gideceğiz. Ve haykıracağız, diyeceğiz ki, 'Terörü bitirmeye Ağrı’dan başlıyoruz.' Ondan sonra siz görün bu memleket tadından yenilmez” diye konuştu.

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