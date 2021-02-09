Ağrı Belediye Başkanı Sayan: 2 bin kişi ile evlat nöbetindeki annelere destek için yürüyeceğiz



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır'daki ailelere destek amacıyla ilkbaharda 2 bin kişiyle bu şehre yürüyeceklerini söyledi. Başkan Sayan, " 'Yeter artık' diyerek bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu yürüyüşle, Türkiye'de çoğu şeyin değişeceğine inanıyorum" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır'daki ailelere destek için ilkbaharda 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyeceklerini açıkladı. Bölge insanın yıllardır PKK ve uzantılarından büyük bir ızdırap çektiğini ve 40 yıldır büyük şiddetle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Başkan Savcı Sayan, en sonunda annelerin isyan ettiğini söyledi. Annelerin, çocuklarını PKK terör örgütünden istemelerinin PKK, HDP ve uzantılarını rahatsız ettiğini vurgulayan Sayan, şöyle konuştu:

"Ama bu annelerin yalnız kalmaması lazım. Annelere destek olmamız lazım. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum. 'Yeter artık' diyerek bunlara gereken dersi vereceğiz. Dolayısıyla biz de bu amaç ve mantıkla Diyarbakır annelerine destek olmak için 2 bin genç kardeşimizle ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı'dan, Diyarbakır annelerinin dizinin dibine gideceğiz ve oradaki annelerin yalnız olmadıklarını, terörün ne kadar büyük bir sıkıntı yaşattığını dosta düşmanlarına anlatacağız. Umarım başarılı oluruz. Bugüne kadar terörü destekleyenler yürüyordu ama biz terörü bitirmek için beyaz yürüyüşü başlatacağız. Bu beyaz yürüyüşle, Türkiye'de çoğu şeyin değişeceğine inanıyorum."DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-02-09 15:00:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.