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Başkan Sayan, Diyarbakır Annelerine destek olmak için 2 bin kişiyle Diyarbakır’a yürüyecek

İHA

Başkan Sayan, Diyarbakır Annelerine destek olmak için 2 bin kişiyle Diyarbakır’a yürüyecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, teröre dur demek için ilkbaharda 2 bin kişi ile beraber Ağrı’dan Diyarbakır’a yürüyecek.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek olmak amacıyla ilkbaharın gelmesiyle birlikte 2 bin kişiyle Diyarbakır’a yürüyeceklerini söyledi. Kürtlerin PKK’dan kurtulması için Kürtlerin birleşmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sayan, çocuklarını kurtarmak için mücadele eden Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşabilmesi için bu yürüyüşü başlatama kararı aldıklarını söyledi.

“Terör örgütlerini güçlendirmek için yürüyenlere karşı terör örgütlerini bitirmek için yürüyeceğiz”
Kürtlerin yıllardır terör yüzünden büyük acılar çektiğini söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, PKK’nın hem Türk hem de Kürt annelerini acıya boğduğunu herkese anlatacaklarını belirterek, “Yıllardır Kürtlerin terörden ne kadar çektiğini herkes görüyor ve biliyor. Dolayısıyla Kürtlerin bu PKK'dan kurtulması için, PKK'nın uzantısı olan siyasi partilerden kurtulması için Diyarbakır anneleri kimsenin rehinesi olmadığını belirtmek adına kendi çocuklarını kurtarmak için büyük bir ateş yaktılar, yüreklerini ortaya koydular ve iki yıldır Diyarbakır anneleri orada çocuklarını bekliyor. Bir çok anne çocuğuna kavuştu. Bizde Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşabilmesi için, terör örgütlerini yok etmek için, terörü bitirmek için buradan beyaz yürüyüşü başlatıyoruz. Ben terörü Kürtlerin bitireceğini inanıyorum. Kürtlerin ayağa kalkıp yeter artık deyip terör örgütlerine meydan okuması lazım. Bu amaçla biz buradan başlayarak 2 bin tane genç kardeşimizle beraber ilkbahar aylarında, havaların ısınmasıyla birlikte Diyarbakır’a yürüyeceğiz. Terör örgütlerini güçlendirmek için yürüyenlere karşı terör örgütlerini bitirmek için yürüyeceğiz. Bir ayrımın olmadığını, terör örgütlerinin 40 yıldan beri bize acı çektirdiğini hem Türk hem de Kürt annelerini acıya boğduğunu dosta düşmana anlatacağız ve onlara karşı mücadelemizi başlatacağız.” dedi.

“HDP’nin Kürtleri artık siyasi rehine olarak görmeyeceğini hep birlikte göreceğiz”
İlkbaharda başlatacakları yürüyüşe katılmak için birçok ilden kendilerini arayanların olduğunu belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, PKK’nın biteceğini ve HDP’nin Kürtleri artık siyasi rehine olarak göremeyeceğini belirterek, “Ben ülkenin her tarafındaki Kürtlerin birleşerek, kendi yüreklerini ortaya koyarak bu annelere sahip çıkmalarını istiyorum. PKK'nın biteceğini ve HDP’nin Kürtleri artık siyasi rehine olarak görmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Bu büyük bir iştir bu beyaz yürüyüşün başarılı bir şekilde yürüyebilmesi için elimizden gelen bütün imkanlarımızı sarf edeceğiz. Ben bütün Türkiye'nin bu beyaz yürüyüşe sahip çıkmasını istiyorum. 2 bin kişi çok küçük bir rakam. Terör örgütleri için hareket edenlere baktığımızda 2 bin kişi çok az bir rakam biz çok daha büyük rakamlarda yürüyebiliriz. Ama yol şartlarından dolayı 2 bin kişiyle sınırlandırdık. Diğer illerden de bizi arayan arayana, herkes katılmak istiyor ben bu beyaz yürüyüşün çok büyük bir ses getireceğine ve Diyarbakır annelerine büyük bir moral ve motivasyon olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

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