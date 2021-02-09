Diyarbakır anneleri, Başkan Sayan’a teşekkür etti

Diyarbakır annelerine destek amacıyla ilkbaharda Ağrı’dan Diyarbakır’a 2 bin kişinin katılımı ile yürüyerek gideceklerini belirten Ağrı Belediye Başkan Savcı Sayan’a, Diyarbakır annelerinden teşekkür geldi.

Telekonferans yöntemi ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’la iletişime geçen Diyarbakır anneleri, kendilerine verdiği destekten dolayı memnun kaldıklarını ve düşüncesinden dolayı Başkan Sayan’a teşekkür ettiklerini kaydetti. Diyarbakır anneleri ile yapılan görüşmede Başkan Sayan, "Sizinle birlikte terörü yeneceğiz. Anne yüreği her şeye bedeldir. Terörün gerçek yüzünü topluma göstereceğiz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşacağız. Terörü hep birlikte bitireceğiz. Emirlerinizi bekliyorum, bir ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın" dedi.

Çocuğu dağa kaçırılan ve Diyarbakır anneleri ile birlikte nöbet tutan baba ise, "Siz yanımızda olduğunuz sürece Allah’ın izni ile bu PKK’nın sonunu getireceğiz. Ülkemize birlik, beraberlik ve barış getireceğiz. Desteğinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Sayan, Diyarbakır annelerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara dua edilmesini de istedi.

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