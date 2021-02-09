Ağrı Belediye Başkanı Sayan: 2 bin kişi ile evlat nöbetindeki annelere destek için yürüyeceğiz (2)



AİLELERDEN BAŞKAN SAYAN'A TEŞEKKÜR

Diyarbakır'da, HDP binası önünde evlat nöbetindeki ailelere destek amacıyla ilkbaharda Ağrı'dan kente 2 bin kişinin katılımıyla yürüyerek gideceklerini belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teşekkür geldi. Telekonferansla Başkanı Sayan ile iletişime geçen aileler, verilen destekten memnun kaldıklarını belirterek, teşekkür etti. Diyarbakır'daki aileler ile yapılan görüşmede Başkan Sayan, "Sizinle birlikte terörü yeneceğiz. Anne yüreği her şeye bedeldir. Terörün gerçek yüzünü topluma göstereceğiz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşacağız. Terörü hep birlikte bitireceğiz. Emirlerinizi bekliyorum, bir ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın" dedi.

Çocuğunun dağa kaçırıldığını ve Diyarbakır'da anneler ile birlikte nöbet tuttuğunu belirten baba ise "Siz yanımızda olduğunuz sürece Allah'ın izni ile bu PKK'nın sonunu getireceğiz. Ülkemize birlik, beraberlik getireceğiz. Desteğinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Başkan Sayan da "İnşallah bu iş bitecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-02-09 17:17:19



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