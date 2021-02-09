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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı zirvesine ulaşmak isteyen dağcılara fırtına engeli

İHA

Ağrı Dağı zirvesine ulaşmak isteyen dağcılara fırtına engeli

Terörden arındırıldıktan sonra yeniden tırmanışa açılan Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkmak isteyen dağcılar şiddetli fırtına nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.
Artan terör olayları nedeniyle 2015 yılında tırmanışa kapatılan ve 6 yıl aradan sonra yeniden tırmanışa açılan Ağrı Dağı’na tırmanmak için Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen Dağcılar, Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşabilmek için tırmanışa geçti. Bölgede etkili olan tipi ve fırtınaya rağmen 3800 rakımına ulaşan dağcılar, zirveye 337 metre kala 4800 metrede geri dönme kararı aldı.
Ağrı Dağı’na tırmanman için gelen dağcılarla beraber Ağrı Dağı’na tırmanan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Ağrı Dağı’nın çok özellikli bir dağ olduğunu ve bu dağa tırmanmak için yoğun talep olduğunu söyleyerek, "Ağrı Dağı çok özellikli dağdır, sadece 5 bin metrenin üzerindeki yüksekliğiyle değil dini özelliklerin öne çıkması ve dini kitaplarda yer alması dolayısıyla tüm dağcıları olduğu gibi doğa severleri de cezbediyor. Ülkemizden ve yurt dışından birçok dağcının bu bölgeye geleceğini tahmin ediyoruz. Dağ tırmanışa açıldı ve tırmanış yapmak için çok sayıda insan bize başvuruda bulunuyor. Yoğun bir talep olacağını biliyoruz. Fırtına nedeniyle 4800 metreden geri dönmek zorunda kaldık. Sağlıklı şekilde tüm ekibimizle Ağrı'ya geldik ve Ağrı Dağı bu şekilde tırmanışa açılmış oldu. Dağcılığın en önemli özelliği doğada yapılmasıdır. Dağcılar bu sporu yaparken birçok çevresel etkene göre hareket eder, bunları bilirler ve değerlendirirler. Biz o anda hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle dönme kararı aldık. Bu çok normal bir şeydir. Bu konuda önemli olan sağlıklı şekilde faaliyeti bitirmektir. Tüm dağcılarda bunu bu şekilde yapar. Ağrı Dağı binlerce yıldır yerinde duruyor. Önemli olan sağlıklı şekilde odağa çıkmak. Bugün olmazsa yarın çıkılabilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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