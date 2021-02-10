Su altında kalan minarenin gün batımıyla birleşmesi görsel şölen sundu

Ağrı’da baraj suları altında kalan caminin minaresi gün batımıyla birleşince görsel şölen sundu.
Ağrı’da kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Başçavuş köyünde, yüzeyi donan barajın suları altında kalan caminin minaresi, gün batımıyla bütünleşince ortaya eşsiz güzellikte manzaralar çıktı. Yaz aylarında barajın suları üzerinde kaldığı için ulaşılması güç olan minareye, kışın baraj suyunun donması nedeniyle buz kütlesinde yürüyerek ulaşılabiliyor.
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