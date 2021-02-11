Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, Yazıcı Baraj Gölü suları altında kalan Başçavuş Köyü Camisi'nin minaresi, ilginç görüntü oluşturuyor. Donan baraj gölünden minare yükseliyor.
Ağrı'ya 18 kilometre uzaklıktaki Başçavuş köyü, Yazıcı Baraj Gölü'nün suları altında kaldı. 7,61 kilometrekareyi kaplayan baraj gölünün sularına gömülen köyden geri caminin minaresi kaldı. Kış mevsimi nedeniyle donan baraj gölünden yükselen minare ise fotoğraf tutkunları için güzel görüntü oluşturuyor.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-02-11 10:14:40
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