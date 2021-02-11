Dünya Basın Mensupları Derneğinden, başarılı projelere imza atan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ödül

Dünya Basın Mensupları Derneği’nin (DBMD) 10’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan ödül töreninde Ağrı’da eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla başarılı projelere imza atan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ödüle layık görüldü. 17 Şubat Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek olan ödül töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e ödül verilecek.

Dünya Basın Mensupları Derneği’nin 10’uncu Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek olan kutlama programı koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde yapılacak.

Dünya Basın Mensupları Derneği’ (DBMD) Genel Başkanı Muzaffer Tunç’un ev sahipliğinde bakan, milletvekili, medya, sanatçı, iş insanı, bürokrasi ve sanat dünyasından birçok kişinin katılacağı programda, çeşitli kategorilerde kendi alanında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen kişilere ödülleri verilecek. Ağrı’da eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan, başarılı projelere imza atan ve kendini Ağrı’nın eğitimine adayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de ödüle layık görüldü. Yapılacak olan ödül töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin ödülünü alacak.

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