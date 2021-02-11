Ağrı’da köy minibüsü devrildi: 5 yaralı

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Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bir köy minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Rahmankulu köyü ile Boyalan köyleri arasında Ali Bağır isimli şoför yönetimindeki minibüs, yoldaki buzlanmadan dolayı sürücüsünün hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada minibüs içinde bulunan yaklaşık 10 yolcudan 5’i yaralandı.

Kaza ihbarını alan İlçe Özel İdare Müdürlüğünden olay yerine 2 iş makinesi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu devrilen araç ile içindeki yolcular kurtarılarak yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Diyadin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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