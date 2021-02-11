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Diyadin´de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

DHA

Diyadin´de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Diyadin ilçesinde buzlu yolda kontrolden çıkarak devrilen yolcu midibüsünde, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Rahmankulu ve Boyalan köyleri arasında meydana geldi. Köylere yolcu taşıyan Ali Bağır yönetimindeki 04 D 3914 plakalı midibüs, buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 yolcudan 5´i yaralandı. Yaralılar, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İl Özel İdaresi´ne ait 2 iş makinesi ile devrilen minibüs, bulunduğu yerden kaldırıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-02-11 20:31:02

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