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Ağrı'da yüz yüze eğitim öncesi köy okulu bahçesinde kar temizliği

DHA

Ağrı'da yüz yüze eğitim öncesi köy okulu bahçesinde kar temizliği


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Aslangazi köyündeki ilkokul ve ortaokulda dönem açılışı hazırlıklarına katıldı. Okul bahçesinde kar temizliği yapan Tekin, öğretmenlerin çalışmalarını izledi. Kent genelindeki okulların eğitime hazır hale getirildiğini belirten Tekin, "Malum kış ayındayız. Bu sebeple okul bahçelerimizde yoğun bir şekilde kar temizliği yapılıyor. Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok. Öğretmen ve öğrencilerimiz için okullarımızı hazır hale getirdik" dedi. 
Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim için okullar hazırlandı. Merkeze bağlı Aslangazi köyündeki ilkokul ve ortaokulda yapılan hazırlık çalışmalarına katılan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenlerle birlikte bahçede kar temizliği yaptı. Okul temizlenirken, sosyal mesafeye göre düzenlemeler yapıldı. İl ve ilçelere bağlı tüm okullarda tadilat, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Tekin, kent genelindeki bütün okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirildiğini söyledi.
'EKSİKLERİMİZİ GİDERDİK'
Birleştirilmiş sınıflar dahil köy ve benzeri seyrek nüfuslu bölgelerde, tüm okul kademelerinde, anaokulları ve özel okullarda haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacağını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, şöyle konuştu:
"Tüm okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık, eksiklerimizi giderdik. Öğrencilerimizin ihtiyaçları olan maske, dezenfektan gibi ihtiyaçlarımızı giderdik. Şu anda bütün okullarımız eğitim öğretime hazır. Malum kış ayındayız. Bu sebeple okul bahçelerimizde yoğun bir şekilde kar temizliği yapılıyor. Valiliğimiz de bize bu konularda desteklerini esirgemiyor. Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok. Öğretmen ve öğrencilerimiz için okullarımızı hazır hale getirdik. İnşallah 15 Şubat´ta sağlıklı bir şekilde okullarımızı açmayı planlıyoruz. Bu kapsamda velilerimizle de toplantılarımızı yaptık video konferans yöntemi ile. Bu toplantılarımız devam ediyor. Öğretmenlerimizle toplantılarımızı yapıyoruz. Bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Zaten özellikle haftanın 5 günü sınıflarımızda, köy okullarımızda mevcutlarımızın az olması bizim elimizi güçlendiriyor." 
'13 BİN TABLET GELDİ´
Ağrı´nın internet erişimi noktasında dezavantajlı il olduğunu kaydeden Tekin, şunları söyledi: "Malum dezavantajlı bir bölgede olmamız sebebi ile internet erişim noktasında sıkıntı yaşandığı için eğitimöğretimin de açılacak olması Ağrı özeli için söylüyorum; büyük bir şans oldu. İnşallah sağlıklı bir şekilde devam edeceğiz. Şu an ayrıca bakanlığımız tarafından yaklaşık 13 bin tablet gönderildi. Bunların içinde internet kartı da dahil olmak üzere, biz bunların dağıtımını da gerçekleştirdik. Bunun yanında hayırseverler tarafından bize gönderilen 200250 tableti dağıttık. Tabi ki burada en büyük problem internet altyapısı. Bu sebeple okulların yüz yüze açılmış olması isabet oldu. Ayrıca bu durum karşısında da çok heyecanlıyız. Hem biz hem öğrencilerimiz, velilerimiz çok heyecanlıyız. 15 Şubat´ı herkes gibi biz de iple çekiyoruz."
Köy okulundaki hazırlıklarda çalışanlara yardım eden veli Musa Yıldırım da "Yaklaşık 1 yıldır bu hastalık yüzünden okulların kapalı olması çocuklarımızı ve bizi oldukça mağdur etmişti; ama önümüzdeki hafta okulların açılıyor olması bizi sevindirdi. Bugün İl Milli Eğitim Müdürü'müz köyümüzde okulumuzu ziyaret etti. Gerekli hazırlıkları yaptı. Biz de veliler olarak öğretmelerimiz ve personelimize yardımcı olduk. Bu konuda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Okulların açılıyor olması bizi ziyadesi ile mutlu etti. İnşallah bu hastalık bir an önce biter" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-02-12 09:15:18

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