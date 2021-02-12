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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da köy okulları yüz yüze eğitime hazır

İHA

Ağrı’da köy okulları yüz yüze eğitime hazır

Milli Eğitim Bakanlığının 15 Şubat’ta köy ve benzeri seyrek nüfuslu ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime yeniden başlanacağını duyurmasının ardından, Ağrı’da bulunan Aslangazi İlkokulu/Ortaokulu’nda temizlik çalışmaları yapıldı.
Tüm dünyayı etkise alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığının köy ve benzeri seyrek nüfuslu ilk ve ortaokullarda 15 Şubat’ta yeniden yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmasının ardından, Ağrı’nın merkeze bağlı Aslangazi köyünde bulunan Aslangazi İlkokulu/Ortaokulunda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Okul idarecileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ekipler okulda temizlik yaparken, korona virüs tedbirlerine uyulacak şekilde verilecek eğitime yönelik okuldaki masa ve sıralar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

“Öğretmen ve öğrencilerimiz için okullarımızı hazır hale getirdik”
Aslangazi İlkokulu/Ortaokulu’nda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına katılarak idarecilerle birlikte okul bahçesinde biriken karları temizleyen İl Milli eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, tüm okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirildiğini söyleyerek, “15 Şubat itibari ile birleştirilmiş sınıflar dahil olmak üzere köy ve benzeri seyrek nüfuslu bölgelerde tüm okul kademelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz sayın bakanımızın da çağrısıyla. Biz de özellikle bu hafta tüm okullarımızda hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Ziyaretlerimizi yaptık, eksiklerimizi giderdik. Öğrencilerimizin ihtiyacı olan maske, dezenfektan ihtiyaçlarını giderdik. Şu anda bütün okullarımız eğitim ve öğretime hazır. Kış ayındayız. Bu sebeple özellikle okul bahçelerimizde yoğun bir şekilde kar temizliği yapılıyor. Bu kapsamda valiliğimizce okul bahçelerimiz temizleniyor. Şu an da herhangi bir eksiğimiz yok. Öğretmen ve öğrencilerimiz için okullarımızı hazır hale getirdik. 15 Şubat’ta sağlıklı bir şekilde okullarımızı açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
Ağrı’nın dezavantajlı bir bölgede bulunması sebebiyle internet erişimi noktasında sıkıntı yaşadıkları için yüz yüze eğitimin başlamasına sevindiğini kaydeden Tekin, “Dezavantajlı bir bölgede olmamız sebebiyle internet erişimi noktasında sıkıntı yaşandığı için yüz yüze eğitimin de başlayacak olması Ağrı için çok büyük bir şans oldu. Bakanlığımız tarafından yaklaşık 13 bin tane tablet gönderildi. Bunların içerisinde internet paketi de dahil olmak üzere bunların dağıtımını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hayırseverler tarafından bize gönderilen tabletler vardı. Yaklaşık 250 tane tableti de bu şekilde öğrencilerimize dağıttık" ifadelerine yer verdi.

“Öğrencilerimiz çok mutlu”
Okulda yapılan temizlik işlerine yardım eden köy sakinlerinden olan Musa Yıldırım ise okulların açılmasına sevindiklerini söyleyerek, “Elimizden gelen temizliği ve yardımı yaptık. Allah'ın izniyle pazartesi günü okullarımız açılacak. Çocuklarımız okuluna kavuşacak. Allahtan temennimiz inşallah bu hastalık bir an önce biter ve kurtulmuş oluruz. Öğrencilerimiz çok mutlu, inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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