Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

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Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda buz kırma ve kar temizleme çalışmasını büyük bir titizlikle yürüten ekipler, temizlenen karları iş makinalarıyla şehir dışına çıkarıyor.

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