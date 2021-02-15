Türkiye şampiyonu Berfin Balkis’in hedefi, dünya şampiyonluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye şampiyonu Berfin Balkis’in hedefi, dünya şampiyonluğu

İHA

Türkiye şampiyonu Berfin Balkis’in hedefi, dünya şampiyonluğu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen ve Türkiye şampiyonu olan kayak alp disiplini sporcusu Berfin Balkis’in hedefi, uluslararası yarışlara katılıp Türk bayrağını dalgalandırmak.
Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlediği Alp Disiplini A ve B grubu müsabakalarına katılan ve 11 ilden toplam 221 sporcunun katıldığı yarışmalarda Ağrı’yı temsil eden Berfin Balkis, iki gün devam eden yarışmalar sonucunda A grubu U18 kategorisinde Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Mart ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmak isteyen Ağrılı sporcu Berfin Balkis’in en büyük hedefi ise Milli Takım’a girip uluslararası yarışlarda Türk bayrağını dalgalandırmak.
“Uluslarası yarışlara girip orada kendi bayrağımı dalgalandırmak istiyorum”
7 yıl önce kayak antrenörü tarafından kayak sporuna yönlendirildiğini söyleyen Berfin Balkis, hep girmek istediği A grubu elemelerini de elde ettiği başarının ardından Türkiye Şampiyonasına katılmak istediğini söyleyerek, “Yaklaşık yedi yıldır bu sporu yapıyorum. Harun Akyol hocam bize yardım etti. Bizi ilkokulda alıp eğitti. Onun sayesinde biz bu yerlere geldik. İl Müdürümüz bize çok yardımcı oldu. Onun desteğini hiçbir zaman kaybetmedik. Her zaman A grubu elemelerine girmek istiyordum ve bu sayede girdim. Türkiye Şampiyonasına girmek istiyorum. Mart’ta Türkiye Şampiyonası yarışı olacak ona girmeyi istiyorum. Kürsüye çıkacağım. Hedefim ilk önce milli takıma girmek. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'nı kazanıp uluslararası yarışlara girip orada kendi bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Kendi şehrime gururlandırmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.
“Bizim hedefimiz Türkiye Şampiyonası'na katılmak”
Doğu grubundaki bütün illerin katıldığı yarışmada öğrencisi Berfin Balkis’in birinci olup kendi kategorisinde bir üst lige çıktığını söyleyen Kayak Alp Disiplini antrenörü Harun Akyol, Türkiye Şampiyonası’na katılmak istediklerini belirterek, “A grubu elemelerinde bir sporcumuz iki gün yapılan yarışmalarda birinci oldu. Yarışmalara katılmadan önce buradaki pistimizde çalışmalarımızı yapıp yarışmalara gittik. Bu yarışmalarda Doğu grubundaki bütün iller, yani Erzurum, Erzincan, Kars, Van, Hakkari illeri katıldı. Burada da Berfin Balkis sporcumuz iki gün yapılan yarışmada birinci oldu. Kendi kategorisinde bir üst lige çıkmaya hak kazandı. Bizim hedefimiz Türkiye Şampiyonası'na katılmak, orada başarılı olup kürsüye çıkmak” şeklinde konuştu.
“Bu çocukları kenar mahallelerden kazanmaya çalışıyoruz”
Bölgenin kış şartlarından dolayı eksi 40 dereceyi bulan soğuklarda bile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kayak Alp Disiplini antrenörü Harun Akyol, “ Bu çocukları kenar mahallelerden kazanmaya çalışıyoruz. Yoksul ailelerden çıkarmaya çalışıyoruz. Onların umudunu kayağa ve başarıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunları da başarıyoruz çok şükür. Buradaki çocukların hepsinin bir umudu var o da milli takımlara seçilmek. Ve milli takımda ülkemizi temsil etmek. Tabii ki bulunduğumuz bölgede kış şartları nedeniyle eksi 40’ları gördük. Ama hiçbir zaman çalışmalarımıza ara vermedik, devam ettik çünkü biz başarıya inanan insanlarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da aşı ekipleri 75 yaş ve üzeri vatandaşları aşılamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı’da aşı ekipleri 75 yaş ve üzeri vatandaşları ...
Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor
Doğa ve adrenalin tutkunlarının yeni adresi; Balık Gölü
YEREL HABERLER Doğa ve adrenalin tutkunlarının yeni adresi; Balık ...
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Müftü Topçu, “Üç aylar günahlardan arınmamıza fırsat sunar”
YEREL HABERLER Müftü Topçu, “Üç aylar günahlardan arınmamıza fırsat ...
Vali Varol’dan Şehit Ailesine Ziyaret
YEREL HABERLER Vali Varol’dan Şehit Ailesine Ziyaret