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Kısmen buz tutan Yazıcı Barajı fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

İHA

Kısmen buz tutan Yazıcı Barajı fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

Ağrı’da bulunan Yazıcı Barajı soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.
Ağrı’da etkili olan soğuk havalar nedeniyle kentte bulunan Yazıcı Barajı kısmen buz tuttu. Başçavuş köyüne kadar uzanan kısımları buzla kaplanan baraja gelen vatandaşlar, buz tutmuş baraj üzerinde yürüyerek hem manzaranın tadını çıkardı hem de ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.
Yazıcı Barajının her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyen ve fotoğraf çekmek için baraja gelen Çiğdem Doğan, “Şu anda Başçavuş köyündeyiz. Buranın yaz ve kış çok güzel manzarası var. Biz de her sene geliyoruz. Şu anda hava çok soğuk olduğu için baraj buz tutmuş. Biz de üzerinde fotoğraf çekmek için her sene bu şekilde geliyoruz fotoğraf çekiyoruz” dedi.

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