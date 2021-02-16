Ağrı’da kablo hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı

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Ağrı'da polis ekipleri kablo hırsızlığı yapan 3 kişiyi gözaltına alındı.



Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 100 metre civarındaki kabloyu direklerden çalmaya çalışan R.T., M.A. ve M.K.’yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan şahıslardan R.T.’nin üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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