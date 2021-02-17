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Ağrı Dağı'ndaki 'Eren-3 Operasyonu'nu DHA görüntüledi; Mehmetçikten Eren'in annesine mesaj

DHA

Ağrı Dağı'ndaki 'Eren-3 Operasyonu'nu DHA görüntüledi; Mehmetçikten Eren'in annesine mesaj


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)TERÖR örgütü PKK'nın kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 22 Ocak´ta Ağrı ve Tendürek dağlarında başlatılan 'Eren-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı Operasyonu' devam ediyor. Terörle mücadelede sürdürülen birçok operasyona adı verilen, Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül'e selam gönderen Mehmetçik ise "Operasyonlara ismi verilen şehidimiz Eren kardeşimizin annesinin ellerinden öpüyor ve selamlarımızı gönderiyoruz" dedi. Ayşe Bülbül de askerlerin selam gönderdiği görüntüleri gözleri dolarak, izlerken "Yavrumu unutmadığınız için acısını hissettiğiniz için Allah'ım sizden razı olsun" diye konuştu. Mehmetçiğin eksi 20 dereceleri bulan kar yağışının da etkili olduğu Ağrı Dağı'ndaki operasyonu, Demirören Haber Ajansı (DHA), tarafından anbean görüntülendi. 
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Doğubayazıt Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli askerler, her sabah komutanları ile birlikte komanda andını okuyup, askeri araçlarla Ağrı ve Tendürek dağlarının yolunu tutuyor. Jandarma komando ve jandarma özel hareket ekipleri ile güvenlik korucularının katıldığı Ağrı'daki operasyonlara havadan da helikopterlerle destek veriliyor. Sıfırın altında 20 derece hava sıcaklığına ve göz gözü görmeyen fırtınaya rağmen operasyona katılan timler, mayın arama köpekleri ile karadan arazi araması yaparken, teröristlerin kullandığı ve barındığı değerlendirilen bölgeler de roket atışlarıyla vuruluyor. İnsansız hava araçlarıyla belirlenen hedefler, silahlı insansız hava araçlarıyla imha ediliyor. Her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilen JÖH'ler, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı ve hemen karşısındaki Tendürek dağlarını didik didik arıyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen hem iki dağda basılmadık adım bırakmayan timler teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
'ŞEHİT ANALARININ GÖNÜLLERİ RAHAT OLSUN KANLARI YERDE KALMAYACAK'
Ağrı ve Tendürek dağlarında yer yer bir metreye varan karlı bölgeleri aşarak iz süren Jandarma Özel Harekat Timleri, evladı şehit olan tüm annelerin ellerinden öptüklerini belirterek şunları söyledi:
"Bizler bütün jandarma personeli olarak operasyonlarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Gara'da şehit olan 13 kardeşimiz bu vatan için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içip, şehit oldular. Gözleri arkada kalmasın bize devrettikleri vatan görevini en iyi şekilde yerine getireceğiz. Şehidimiz Eren'in annesi başta olmak üzere tüm şehit anneleri artık onlar Türk milletinin, hepimizin anneleri, biz onların evlatlarıyız; gönülleri rahat olsun şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için tüm azim ve kararlılığımızla vatan görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Aziz Türk milletinin bilmesini isteriz ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman ve her yerde canımızı seve seve feda edeceğiz."
EREN-3 OPERASYONUNDAN GELEN SELAM DUYGULANDIRDI
Ağrı ve Tendürek Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen 'Eren-3' operasyonuna katılan bir askerin, "Operasyonlara ismi verilen şehidimiz Eren'in kıymetli annesinin ellerinden öpüyor ve buradan annemize selam osun" dediği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, duygu dolu anlar yaşadı. Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, askerlerin selam gönderdiği görüntüleri gözleri dolarak izledi. Bülbül, şehit oğlunun adının operasyonlara verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Askerlerimiz sağ olsun, var olsun. Bu zor günde, bu zor şartlarda operasyona yavrumun ismini verdiniz. Yavrumu unutmadığınız için, acısını hissettiğiniz için Allah'ım sizden razı olsun. Allah burnunuzu kanatmasın, ayağınızı taşa değdirmesin. Ben de Eren'in annesi olduğum sürece, sizlere duacıyım. Tüm Mehmetçikten ve güvenlik güçlerimizden, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Eren'i unutmadığınız için teşekkür ediyorum" dedi.
14 GÖZALTI
22 Ocak 2021 günü başlayan, Ağrı ve Tendürek dağlarında icra edilen Eren-3 operasyonu kapsamında;  BTÖ mensuplarına ait sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda kalaşnikof marka piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör, bol miktarda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ile 1 ses kayıt cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucu örgüte yardım ve yataklık eden 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 13 kişinin gözaltı ve soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
EREN OPERASYONLARI
'Eren-1 Tendürek Operasyonu', 'Eren-2 Lice Operasyonu' ve 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu, 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok Operasyonları', 'Eren -6 Mergelo Operasyonu, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu, Eren-8 Amanos Operasyonu, Eren-9 Kazan-Han Yaylası ve Eren-10 Gabar operasyonları devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Turgay İPEK
2021-02-17 08:52:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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