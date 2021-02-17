Ağrı'daki 'sahte gelin' operasyonunda 6 tutuklama

13 şehidin katili işte o alçak!

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, polis ekiplerince yürütülen 'sahte gelin' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen 'sahte gelin' soruşturmasında, Doğubayazıt ilçesinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5'i kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-02-17 11:36:15



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