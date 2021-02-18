Milletvekili Çelebi’den Regaib Kandili mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Regaib Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mübarek gün ve gecelerin insanların manevi açıdan kendilerini tazelemeleri noktasında önemli olduğunu ifade eden Milletvekili Çelebi, mesajında şunları kaydetti:

“Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regâib Kandili’nde Cenabı Hakka yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkanını yakalarız. Bu gecede kalpler aynı duygu etrafında birleşip çarpar, eller aynı düşüncelerle semaya açılır, gözlerden aynı hissiyatın yaşları süzülürken, dillerden dua ve tespihler aynı aşkla dökülür. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin Üç aylar ve Regâib Kandili’ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa rahmet, mağfiret, sevgi ve huzur getirmesini, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı yürekten diliyorum.”

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