AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirdi.

Kongrede Zeynep Eldem başkan seçildi.

2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunda düzenlenen AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasın ile başladı. Kongrede daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izletildi.

Programda yaptığı konuşmada kadınlara seslenen Zeynep Eldem, “Partimizin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001 tarihinde koyulan hedefte karanlığa kapalı, aydınlığa açık bir Türkiye inşasında aydınlık yarınlar oldunuz. Cumhurbaşkanı sayın Recep Erdoğan’ın yol arkadaşı olmak, aynı davaya sahip çıkmak ve bunu kadın olarak sahiplenmek hepimizin başarısıdır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Zeynep Eldem AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı'na seçildi. Kongreye İlçe ve Belde Belediye Başkanları, AK Parti teşkilatları ve STK’lar ve çok sayıda davetli katıldı.

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