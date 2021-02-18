Ağrı’da tahrip olan yollar onarılıyor

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Ağrı Belediyesi yollarda oluşan tahribatlar için onarım çalışması gerçekleştirdi.



Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı onarım ekipleri, kent merkezinde bulunan ve tahrip olan yollarda onarım çalışması gerçekleştirdi. Çukurların oluştuğu ve zeminin bozulduğu yolların düzelmesi için çalışmalar yürütülürken, vatandaşların sağlıklı ulaşım imkanına kavuşması için imkanların seferber edildiği bildirildi.

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