Ağrı merkezli tefecilik operasyonu: 18 gözaltı

Ağrı, Denizli ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen tefecilik operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının kent genelinde tefecilik faaliyetleri ile ilgili gelen ihbarlar üzerine başlattığı soruşturma neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ağrı, Denizli ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.