Ağrı’da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Ağrı'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.
Kış mevsiminin en belirgin geçtiği illerden biri olan Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Önümüzdeki günlerde de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı, kent merkezinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.