Ağrı'da, 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Alpaslan Mahallesi Eski Van Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süren uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.

Polis, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-02-19 19:13:03



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