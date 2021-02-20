Ağrı´da, '5 yılda 750 bin koyun projesi' meyvelerini vermeye başladı



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´da Valilik öncülüğünde Ağrı Belediyesi, Ziraat Bankası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla 'Köyde yaşamam için bir sürü nedenim var' sloganıyla hayata geçirilen '5 yılda 750 bin koyun' projesinin ilk etabında çiftçilere dağıtılan koyunlar kuzulamaya başladı.

Ağrı Valisi Osman Varol, kentte başlatılan projenin ilk etabında 14 çiftçiye ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkânı ile bin 200 koyun dağıtıldığını, çiftçilerin koyun sahibi olmanın sevincini yaşadığını belirtti. Vali Varol, "Çalışma alanlarımızın başında tarım ve hayvancılık sektörü geliyor. Bu önemli proje ile mevcut hayvan potansiyelimizin katma değerini yükseltmeyi ve geniş meralara sahip ilimizde hayvan sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Tarih boyunca tarım ve hayvancılıkla uğraşmış, kuşaktan kuşağa kıymetli bilgilerini aktarmış hemşerilerimizin desteği ile ilimizde tarım ve hayvancılık alanında uyanış sağlıyoruz. Projemiz ile çiftçilerimize ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkânı sunuyor, ucuz yem temin ediyor, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Çiftçilerimize sağlanan bu imkânların yanı sıra meralarımızın ıslahı için çalışıyor, ruhsatlı kesim yerleri ile et pazarlama ağlarının kurulması, mandıralar ve süt işletme tesisleri ile koyun sütüne katma değer kazandırılması, organik koyunculuğun mevcut potansiyelinin ortaya çıkarılması yönündeki proje çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

'PROJE KAPSAMINDA 4 BİN 800 KOYUN DAĞITILDI'

Ağrı´nın Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı köyünde projeden faydalanarak 100 koyun alan çiftçi Fesih Taşdemir´in işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise projeye Ağrılı çiftçilerin yoğun ilgisi olduğunu belirtti. Engin, "Ağrı Valiliğimiz öncülüğünde Ağrı Belediyesi, Ziraat Bankası ve İl Müdürlüğümüz aracılığı ile protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında inşallah 5 yılın sonunda ilimizde 750 bin yeni koyun çiftçilerimize dağıtacağız. Şu ana kadar proje kapsamında 4 bin 800 adet koyunu temin ettik. Bu anlamda projemiz çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar 3 bin 300 çiftçimiz bu projeye başvuruda bulundu" dedi.

'ÇİFTÇİLER ÇİFTE BAYRAM YAŞIYOR'

Hayata geçirecekleri ek projelerle birlikte Ağrı´daki küçükbaş hayvan varlığını 2,5 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Engin, şunları söyledi:

"2021 yılında hedefimiz 150 bin koyun dağıtmak ve nihayetinde 5 yılın sonunda 750 bin koyunu vatandaşlarımıza dağıtmış olmak. Nihai hedefimiz Ağrı´da 1 milyon 400 bin civarında olan koyun varlığımızı kademeli olarak 2,5 milyonun üzerine çıkarmak. Dolayısıyla çiftçilerimizle birlikte hem Ağrı ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Şu anda çiftçilerimiz heyecanla projenin devamını bekliyor. Şimdiye kadar 4 bin 800 civarında koyunumuzu dağıttık. Tabi şu anda mevsim olarak koyunların kuzulama dönemindeyiz. O yüzden çiftçilerimiz şu anda çifte bayram yaşıyor. Çünkü devletin sağladığı bu imkânla beraber kuzulama dönemi. Dolayısıyla ayrı bir sevinç oluşturuyor. İnşallah bu projemiz sonucunda vatandaşlarımız, çiftçilerimiz üretim anlamında ciddi bir katkı sağlamış olacak. Bizler de bu şekilde projelerimize devam etmiş olacağız. Bu projelerle ile birlikte 2019 yılından 2020 yılına oranla son bir yılda toplamda 64 bin küçükbaş hayvan sayımız arttı. İnşallah belirttiğimiz gibi hedefimiz küçükbaş hayvan sayımızı 2,5 milyonun üzerine çıkarmak."

'ÇOK MUTLUYUZ'

Çiftçi Fesih Taşdemir de çok eski zamanlardan beridir tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını, ancak son yıllarda 420 olan koyun sayısının 106 koyuna kadar düştüğünü ifade etti. Proje kapsamında aldığı destekle birlikte yeniden 206 koyunluk bir sürüye sahip olduğu için çok mutlu olduklarını dile getiren Taşdemir: "Bu proje için öncelikle başta sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Ziraat Bankası´na bize bu desteği sağladıkları için sonsuz teşekkür ederiz. Biz çok eski zamanlardan beri çiftçilik ve hayvancılık yapıyoruz. Ben 1977´den beridir bu işi yapıyorum. Ata baba mesleğimizdir. Önceki yıllarda 420 koyunum vardı. Ama bu sayı 106´ya düşmüştü. Şu anda bu proje kapsamında aldığım 100 koyunla birlikte 206 koyunum var. Bu yüzden çok sevinçliyiz. Çok mutluyuz. Koyunlarımız kuzu vermeye başladı. Şimdilik 70 koyunumuz doğum yaptı. Bu işi çobanlarımızla birlikte yapıyoruz. Her gün düzenli bakımlarını yapıyoruz. Bu destekle aldığımız faizsiz ipoteksiz kredi borcunu 2 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü iyi bir verim aldık. Buradaki vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin hepsine projeden faydalanmaları konusunda çağrı yapıyorum. Böylece hep birlikte üretime katkı sunmuş oluruz. Allah izin verirse benim kendi hedefim 500 koyun sahibi olmak. Bunu da artıracağıma inanıyorum. Bu yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-02-20 10:53:31



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