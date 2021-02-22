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AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı

İHA

AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı

AK Parti Ağrı İl Başkan Adayı Halil Özyolcu, Eleşkirt’te büyük bir coşku ile karşılandı.
AK Parti 7. Olağan Kongresi için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte Ankara'dan Eleşkirt ilçesine gelen AK Parti Ağrı İl Başkan Adayı Halil Özyolcu, ilçe girişinde büyük bir coşku ve çiçekler eşliğinde karşılandıktan sonra kurban kesildi. Karşılamanın ardından Ağrı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda program düzenlendi.
Düzenlenen programda konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu’nun il başkanı olarak seçilmesinden büyük bir mutluluk duyacağını ve bundan sonraki süreçte Ağrı’daki sorunların çözümü için ele ele vererek mücadele edeceklerini söyleyerek, “Geldiğim günden beri size bir sözüm vardı. Ağrı için güzel şey neyse, ne gerekiyorsa onu yapmak için mücadele edeceğim ve onu yapmak için bütün kapıları aşındıracağım. Gün geldi, nöbet değişikliği oldu. Abbas başkanım gidiyor başka bir göreve, başka bir yere. Belki de bizimle birlikte daha güzel işler yapacak. Yerine yeni bir il başkanı atamamız gerekiyordu. Bunun için bütün kıskançlıklardan kendimi arındırarak, bütün siyasi hesapları bir tarafa iterek Ağrı için nasıl verimli olabilirim derdine düştüm ve gittim Ankara'ya. Halil beye dedim ki gelin birlikte kol kola verelim bu işi başaralım, Ağrı’yı bir sınıf daha yukarıya götürelim. Allah'a çok şükür bunu başardık. Bugün bu gururla buradayım ve çok mutluyum. El ele vereceğiz, fitne ve fesada müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bayrağı devraldığımız yerden daha yüksek yerlere taşımak için mücadele edeceğiz. AK Parti bayrağını daha yukarıya taşıyacağız ve bölgedeki geri kalmışlığı ortadan kaldıracağız. Bu bölgede terörü bitireceğiz. Biz Kürt'üz ve kimse bizi kürtlükle terbiye etmeye kalkmasın. Biz bazı şeyleri kafaya taktık. Biz kendi bölgemizde bir çok şeyi ortadan kaldıracağız. Zulümü ve zalimliği, uyuşturucuyu ortadan kaldıracağız ve o evlatlarımıza bataklıktan kurtaracağız. Tefeciliği ortadan kaldıracağız. Milletimizin baş belası, milletimizi soyan sömüren ve yok eden her şeyi ortadan kaldıracağız. Cesur olacağız ve onlara karşı korkmayacağız ve terörü sileceğiz, bölgeyi kalkındıracağız” ifadelerine yer verdi.
AK Parti’nin birçok kademesinde görev yapan Halil Özyolcu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanı olarak görevlendirildiğini söyleyerek, bundan sonraki süreçte özveriyle çalışarak Ağrı’nın iyi yerlere gelmesi adına mücadele edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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