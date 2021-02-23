Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü (2)



TETİĞE BASMADAN ÖNCE 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMİŞ

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitesine video çekerken, kendisini kurusıkı tabancayla vurması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Halim Taşdemir'in (17), "Bana bir şey olmaz" diyerek tetiğe bastığı ortaya çıktı.

'KURUSIKI ÖLDÜRMEZ, DİYE DÜŞÜNDÜ HERHALDE'

Yeğeninin ölümü ile yıkıldıklarını söyleyen, 5 çocuk babası Berhan Taşdemir, pazar günü Muhammet'in kendilerinde kaldığını belirterek, "Kendisinden bir yaş küçük oğlumla birlikte ikisi odada oturmuş, cep telefonları ile uğraşıyormuş. O sırada bir ses duydum, ben evde silah olmadığı için aklıma bunu hiç getirmedim. 'Mutfakta bir şey düşmüştür' diye düşündüm. O sırada oğlum Ali yanıma gelip, 'Baba Muhammet kazayla kendisini vurdu' dedi. Muhammet sanırım filmlerden etkilenmiş ve silahı da başına götürerek 'Bana bir şey olmaz' demiş ve tetiğe basmış. Hayat dolu bir çocuktu. Silahı nereden almış bilmiyoruz. Eve geldiğinde silahı görsem elinden alırdım. Hepimiz yıkıldık. Kurusıkı olunca öldürmez, diye düşündü herhalde" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Nurcan ve Kenan Taşdemir çiftinin 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuğundan ortancası olan Muhammet Halim Taşdemir, dün ilçe mezarlığında toprağa verildi. Lise öğrencisi Taşdemir'in aynı zamanda markette çalıştığı öğrenilirken, polisin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

'KURUSIKI YAKIN MESAFEDEN ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR' UYARISI

Öte yandan uzmanlar, yapılan deneysel çalışmada, kurusıkı tabancanın yakın mesafeden atış halinde öldürücü olabildiğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI

2021-02-23 16:36:48



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