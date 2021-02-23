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Ağrı'da cinnet getiren baba, eşi ve çocukları ile kendisini bıçakladı: 5 yaralı (2)- Yeniden

DHA

Ağrı'da cinnet getiren baba, eşi ve çocukları ile kendisini bıçakladı: 5 yaralı (2)- Yeniden


Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'Ağrı'da cinnet getiren baba eşi ve çocuklarını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı' başlıklı haberimizi, olayda 1 çocuğun öldüğü bilgisinin sehven belirtilmesi nedeniyle iptal ediyoruz. Kaynağından yapılan düzeltme ile haberimizi yeniden geçiyoruz. DHA 
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YENİDENRamazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde psikolojik sorunları olduğu belirtilen baba, eşi ve 3 çocuğunu bıçakladıktan sonra kendisini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, saldırgan baba da jandarma nezaretinde tedaviye alındı.
Olay akşam saatlerinde Tutak ilçesine bağlı aşağı Köşk köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şakir T., iddiaya göre evde ailesiyle oturduğu sırada cinnet getirdi. Şakir T., eline geçirdiği bıçakla eşi Selcan ile çocukları İsa (4), Elif (6) ve Dicle T.'ye (7) saldırdı. Anne ve çocukların yardım çığlıkları üzerine köylüler yardıma koştu. Eve giren köylüler korkunç manzara ile karşılaştı. Anne ve çocukları kanlar içerisinde bulan köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan anne ve 3 çocuğu sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Anne Selcan ile çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan bıçakla kendisine de zarar veren baba Şakir T., jandarma nezaretinde götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Köylüler Şakir T.'nin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR
2021-02-23 20:48:44

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