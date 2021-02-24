Eksi 30'ları gören Diyadin'de, jeotermal kaynaklarla 33 serada domates üretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eksi 30'ları gören Diyadin'de, jeotermal kaynaklarla 33 serada domates üretilecek

DHA

Eksi 30'ları gören Diyadin'de, jeotermal kaynaklarla 33 serada domates üretilecek


Ramazan DEMİR/ DİYADİN (Ağrı), (DHA)AĞRI´nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısı güçlendirilip, jeotermal kaynaklar üzerindeki mevcut seralara ek olarak kurulacak seralarda domates üretimi yapılacak.
`Tarım potansiyelini keşfet Ağrı´ sloganıyla Vali Osman Varol´un girişimleri sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı´ndan onayı alınan proje ile hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü yörede, jeotermal kaynaklar kullanılarak domates üretimi yapılan 2 seraya, Davut köyü mevkisindeki 1297 dekar alanın 860 dekarına 33 sera daha eklenecek. Geri kalan bölümüne ise sanayi ve atık yönetimi alanları yapılacak, çok sayıda kişiye de istihdam sağlanacak.
`MAYISTA İHALEYE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ´
Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi´ndeki mevcut seralarda incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, "Şu an eksi 35 derecede bu alanda kurulan seralarda domates üretiyoruz. Sayın Valimiz Osman Varol´un başkanlığında sera organize sanayi bölgesi kurulacak inşallah. Bakanlığımızın destekleri ile mayıs ayında ihaleye çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
`1300 DÖNÜM ARAZİDE 800 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK´
Diyadin´de üretilen domateslere gelen talebi şu an için karşılayamadıklarını kaydeden Balcı, "Sera organize sanayi bölgesi kurulduğunda 1300 dönüm arazi üzerinde 800 kişi istihdam edilecek. 33 sera yapılacak. Toplam 760 bin metrekare alanda sera yapmayı hedefliyoruz. Şu anda Diyadin´de mevcut olan seralarda her hafta domates hasadı yapılıyor. Domateslerimiz farklı bir lezzete sahip. Biz 'Menemenin soğansızı, Diyadin´in domatesi makbuldür' diyoruz. Şu an taleplere yetişemiyoruz. İnşallah sayın valimizin başkanlığındaki projemizle kapasitemizi artırarak taleplere yetişmeyi hedefliyoruz" dedi.
EKSİ 30 DERECEDE ÜRETİM 
Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş. İşletme Müdürü Fatih Yılmaz da mevcut seralarda, yılın 12 ayı kesintisiz üretime devam ettiklerini belirterek, üretilen domateslerin Antalya dahil olmak üzere Türkiye´nin birçok iline gönderildiğini söyledi. Yıllık üretim miktarının mevsim şartlarına göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:
"Şu an mevcut seralarımız 40 dönümlük alan üzerinde kurulu. Yılın 12 ayı üretim yapıyoruz. Hava sıcaklığı eksi 25 ila 30 derecelere kadar düşebiliyor. Bu şartlarda da aynı üretime devam ediyoruz. Seralarda kurduğumuz sistemle topraksız tarım yapıyoruz. Otomasyon sistemi ile idare ediliyor. Seralarımızda çatılar otomatik olarak açılıp kapanıyor. 12 ay boyunca ürettiğimiz ürünleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller başta olmak üzere ülke sınırları içerisindeki birçok ile gönderiyoruz. Bu illere Antalya´da dahil. Her ne kadar Antalya merkezi gibi görünse de talep doğrultusunda domateslerimizi oraya da gönderiyoruz. Şimdilik 40 çalışanımız var. Standart dönüme 1 kişi olmak üzere 40 dönümlük alanda 40 kişi çalışıyor. Seraların genelde standardı budur. Yıllık ortalama üretim kapasitemiz yaz ve kış mevsimine göre değişiyor. Yaz aylarında 1500 tona kadar üretim olurken, kışın ise ortalama 1200 ton civarında üretim yapıyoruz. Şu an için sadece domates üretiyoruz. Tabi ilerleyen zamanlarda hayata geçirilecek proje ile farklı sebze ve meyveler de üretmeyi planlıyoruz."
İlçede yaklaşık 4 yıldır kurulan seralarda çalışanlardan Serdar Yaman da "Bu seralarda şu an 40 arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Haftada bir hasat yapıyoruz. Eksi 30 ile 40 derece arasında değişen hava sıcaklıklarında bile üretim yapabiliyoruz. Bu girişimin memleketimize çok büyük bir katkısı var. Bu proje hayata geçirilince bizim gibi birçok kişiye iş kapısı oldu. İnsanlarımız artık batıya gitmez. Çok güzel bir iş imkanı. Sayın valimize buradan teşekkür ediyoruz. Bu organize sera bölgesinin gelişmesi için büyük katkıda bulundular. İnşallah bununla birlikte bütün gençlerimiz çalışır, memleketimiz gelişir, insanlarımız artık kendi memleketlerinde çalışır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Diyadin Ramazan DEMİR
2021-02-24 08:27:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da cinnet getiren baba, eşi ve çocukları ile kendisini bıçakladı: 5 yaralı - Fotoğraflar
YEREL HABERLER Ağrı'da cinnet getiren baba, eşi ve çocukları ile ...
Ağrı'da cinnet getiren baba, eşi ve çocukları ile kendisini bıçakladı: 5 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Ağrı'da cinnet getiren baba, eşi ve çocukları ile ...
Cinnet geçirdi, bıçakla eşini ve 3 çocuğunu yaraladı
YEREL HABERLER Cinnet geçirdi, bıçakla eşini ve 3 çocuğunu yaraladı
Ağrı'da cinnet getiren baba eşi ve çocuklarını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da cinnet getiren baba eşi ve çocuklarını ...
AİÇÜ bahar dönemi eğitim modelini açıkladı
YEREL HABERLER AİÇÜ bahar dönemi eğitim modelini açıkladı
Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla ...
Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü (2)
YEREL HABERLER Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla ...
Ağrı dondurucu soğuklara teslim oldu
YEREL HABERLER Ağrı dondurucu soğuklara teslim oldu
Görsel şölen sunan Diyadin Kanyonu, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' oldu
YEREL HABERLER Görsel şölen sunan Diyadin Kanyonu, 'Nitelikli Doğal ...
Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü
YEREL HABERLER Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla ...
Vali Varol “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” açılış programına katıldı
YEREL HABERLER Vali Varol “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” açılış ...
AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER AK Parti Ağrı İl Başkanı Adayı Halil Özyolcu, ...
Milletvekili Çelebi: “Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı’ya yatırım müjdeleriyle geliyor”
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: “Gençlik ve Spor Bakanı ...
Ağrılı dağcılar, Bubi Dağı'na tırmandı
YEREL HABERLER Ağrılı dağcılar, Bubi Dağı'na tırmandı
Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı
YEREL HABERLER Ağrılı dağcılar Bubi Dağı'na tırmandı
Ağrılı dağcılar Bubi Dağına kış tırmanışı yaptı
YEREL HABERLER Ağrılı dağcılar Bubi Dağına kış tırmanışı yaptı