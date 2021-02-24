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AK Parti Ağrı İl Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Halil Özyolcu AK Parti İl Başkanı oldu

İHA

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Halil Özyolcu AK Parti İl Başkanı oldu

Ağrı’da AK Parti İl Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı 7’nci olağan kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle katılırken, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ilçe belediye başkanları ve eski milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongre, katılımcıların konuşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla devam etti.

“Bu işlerin altından kalkacak, dimdik duran bir liderimiz var"
Kongrede konuşan ve AK Parti’nin kurulduğu günden beri birçok zorlukla karşılaştığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın azim ve kararlılığıyla bu zorlukların üstesinden geldiklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bayram havası içerisinde, şenlik içerisinde bu kongreleri yapıyoruz. Başka partilerde olduğu gibi, küçücük ilçelerde olduğu gibi menfaat paylaşımından dolayı, bu makamlar konuşulmuyor, sandalyeler havalarda uçuşmuyor, küfürler edilmiyor. Çıkan herkes güzel temennileri ile, dua ile işe başlıyor. Bundan 18 yıl kadar önce bismillah diyerek çıktığımız bu yolda şükürler olsun ki erdemliler hareketi olarak başladığımız bu hareket neticesinde bir sene sonra iktidara geldi. Hükümet etme noktasında gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden daha başarılıyız. Ulaşımda başarılıyız, hiç konuşulmaz bile. Sağlıkta da başarılıyız. Pandemi döneminde dünya şaşkınken biz 26 tane daha sağlık tesisi açtık. Hastanelerimiz bir kuruş almadan bütün vatandaşlarımıza hizmet etti. Dünya sınıfta kaldı. Elhamdülillah bizler Türkiye olarak en iyi sağlık hizmetini verdik. Her alanda başarılıyız. Özgürlükler noktasında vatandaşların önünü kim açtı. Bir vatandaş burada Kürdüm diyemezdi. Adını koyamazdı, dilini konuşamazdı, türküsünü söyleyemezdi. Bunların hepsine şahidiz. Başörtülü bir kız kardeşim üniversitenin kapısından içeriye giremezdi. Bütün bunlar geride kaldı. Bunlar kolay olmuyor. İlk günden itibaren birçok tuzak kuruldu. Ama Allah bu milleti seviyor. Yerin altındakilerin hürmetine mi bilmem, yerin üstündekilerin hürmetine mi bilmem ama dirayetli, bu işlerin altından kalkacak, dimdik duran bir liderimiz var. Onun da adı Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerine yer verdi.
Ağrı için yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan bahseden Ekrem Çelebi ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda ileriye gittik. Fakat çoğu zaman sıkıntılarla karşılaştık. Gün oldu kapatma davalarıyla karşılaştık, gün oldu 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşılaştık. Hainlere, darbecilere hep birlikte dur dedik” dedi.

“Buralar terörle değil hizmetle anılacak”
Kongrede yaptığı konuşması ile terör konusuna değinen ve terörü ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Ağrı Belediye Başkanı savcı Sayan, “İyi ki varsınız. Ağrı’ya güç veriyorsunuz, bize güç veriyorsunuz. İnşallah buradan bütün Türkiye'ye birlik ve beraberlik içerisinde mesaj vereceğiz. Önceki il başkanımız, yeni il başkanımız, bütün arkadaşlar, eski vekiller birlik ve beraberlik içerisinde Ağrı'nın geleceği için, hizmeti için çabalayacağız, çalışacağız. Makamlar, mevkiler, koltuklar geçicidir. Bunlardan hepimizin haberi var. Hepimiz Allaha inanıyoruz, kadere inanıyoruz. Allah bizi mahcup etmesin. Biz bundan böyle de hep birlikte çalışacağız, bu bölgeyi terörden koruyacağız. Diyarbakır annelerine yürüyüş yapacağız, O zaman hep birlikte hareket edeceğiz. İnşallah terörün kökünü kazıyacağız. Buralar terörle değil hizmetle anılacak, birlik ve beraberlik ile anılacak.7 güzel kız kardeş, 7 güzel bölge, Türkiye'nin bütün insanları ile mutluluğumuzu gerçek bir şekilde yaşayacağız” dedi.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde, Halil Özyolcu AK Parti İl Başkanı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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