Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı’da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ağrı’da, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından Ağrı Ahmedi Hani Havaalanı’nda karşılandı.

Karşılamanın ardından Ağrı Valiliğine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Ağrı Valiliği toplantı salonunda İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenecek olan Protokol İmza Törenine katılacak olan Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, daha sonra köy okulu ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Eliaçık köyüne gidecek.

Programın devamında Doğubayazıt ilçesini ziyaret etmesi beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Ağrı Belediyesi ve İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Ağrı’dan ayrılması bekleniyor.

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