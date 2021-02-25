Kapıyı kırıp, yanan evde mahsur kalan komşusunu kurtardı



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da tek katlı bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Ayda Hasanova'yı, kapıyı kırıp içeri giren komşusu Mehmet Şerif Koç kurtardı.

Leylekpınar Mahallesi Namık Sezgin Caddesi´ndeki bir evde saat 10.00 sıralarında yangnı çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekiler, Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada işe giden komşusu Mehmet Şerif Koç, içeriden gelen çığlıkları duyunca kapıyı kırıp içeri girdi, Ayda Hasanova´yı dışarı çıkardı. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Komşusunu kurtaran Mehmet Şerif Koç, "Ben buradan işe doğru gidiyordum. Evden dumanların yükseldiğini fark ettim. Sonra yanan evin içinden biri bana `beni kurtar´ diye seslendi. Kapıyı açmaya geldiğimde kapı kilitliydi. Evim hemen yakında olduğu için keseri alıp geldim ve kilidi kırdım. Kadını dışarı çıkardım. Evin asıl girişi bu taraftan değil. Yangın çıktığı için kapıya gidememiş. Bu benim kırdığım kapı kullanılmayan bir kapıymış. Ama olsun kimseye bir şey olmadı. O yönden mutluyum" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-02-25 14:09:39



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